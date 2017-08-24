毒蛋風波 宜蘭縣暫時未被波及
芬普尼毒蛋風波越鬧越大，連種雞場也淪陷，宜蘭縣政府農業處及衛生局緊急對縣內蛋品供應商及學校午餐團膳業者查核蛋品，所幸這些蛋品的來源，都不是來自芬普尼殘留超標的牧場。
宜蘭縣政府表示，目前農業處在縣內蛋雞場採樣的雞蛋，檢驗結果皆合格，並未檢出芬普尼(fipronil)，至於行政院農委會目前公佈芬普尼殘留超過標準之牧場（彰化3場及南投2場），縣府衛生局則針對轄內17家蛋品供應商，以及3家學校午餐團膳業者蛋品溯源查核，確定來源並沒有芬普尼殘留超標之牧場。
縣府提醒，如果使用到問題來源的雞蛋，請食品業者務必確實執行下架主動通報，暫停販售並立即退回原購買廠商。宜蘭縣蛋品檢驗結果及相關資訊可至行政院農業委員會專區查詢。
(中時)
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