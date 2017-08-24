77期重劃區完工！高雄縣市合併後 最大重劃區通車

高雄市第77期重劃區完工，由高雄市長陳菊（左二）主持通車典禮。（高市府提供）

高雄市第77期重劃區完工，面積34公頃，為縣市合併以來最大重劃區。（地政局提供）

位處高雄市鳳山區南成里的高雄市第77期重劃區，四周已完成開發，反觀該處未開發阻斷五甲、中崙等地連結；市府推動土地開發，歷時兩年工期，今（24）日宣布該34公頃、縣市合併後最大重劃區通車，且是首度採用共同管道，基礎建設一次到位，可望加速當地繁榮。

第77期重劃區範圍東起保華路一、二路，西至和成路，北界為鳳甲一街，南界為家和八街，多年前原有意辦理區段徵收，但因地主反對暫緩開發。

市長陳菊指出，鳳山區為高雄市人口最多的行政區，其中南成地區緊鄰前鎮，位於88快速道路下方。該重劃區在早期都市計畫屬貨物專用區，非屬農業區，經取得地主過半同意後，改以市地重劃開發，解決開發困境。

陳菊表示，該重劃區34公頃，提供約19.35公頃建地，約14.75公頃公社用地，包含國中、公園、停車場、兒童遊戲場等用地，並開闢16條，長約5637公尺的道路，有助南來北往交通。

地政局長黃進雄提到，第77期重劃區採「共同管道」，將電力、電信、監視及路燈號誌等管線共同埋設，減少道路重複開挖、埋管破壞路面。

高雄市不動產開發公會理事長張永義認為，過去鳳山因該地被切割，隨著重劃區開發更完整，呼籲市府儘速銷售重劃地，樂見建商投資，有助紓解五甲人口。

(中時)