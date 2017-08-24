世大運》楊宗燁無力逆轉晉級 中華跆拳再添一銅牌

中華跆拳再添一銅牌！2度逆轉勝搶下4強門票的楊宗燁，傍晚進行獎牌賽，4強對上美國的ISHIDA Jaysen Scott，第一回合對方先馳得點，拿下4分，回合結束竟一跛一跛走下場，疑似左腳不適，第二回合靠對方犯規破蛋陸續拿下2分，沒想到趁慎追擊時不慎被對手擊中失2分，暫時以2比6落後。

第三回合楊宗燁一上場就展開凌厲攻勢，先得2分，沒想到對手擊中再度失2分、又加上犯規再失1分，教練關鍵時刻要求重新檢視影片，雖未改變結果、卻為楊取得喘息機會，再度開賽楊長腿一掃立馬再添2分，沒想到後繼無力，對手連續拿下4分，苦戰到最後一刻仍無法力挽狂瀾，最終以6比12落敗，無緣晉級金牌戰，僅為中華隊拿下銅牌。

(中時)