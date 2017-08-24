新北庇護禮出爐！不僅是工廠更是愛心組合

新北市政府勞工局今（24日）下午舉行「第四屆新北庇護禮」產品發表會。（葉書宏攝）

新北市政府勞工局今（24日）下午舉行「第四屆新北庇護禮」產品發表會。（葉書宏攝）

新北市政府勞工局今（24日）下午舉行「第四屆新北庇護禮」產品發表會。（葉書宏攝）

新北市政府勞工局今（24日）下午舉行「第四屆新北庇護禮」產品發表會。（葉書宏攝）

新北市政府勞工局今（24日）下午舉行「第四屆新北庇護禮」產品發表會。（葉書宏攝）

新北庇護產品跨界出擊！新北市政府勞工局今（24日）下午舉行「第四屆新北庇護禮」產品發表會，愛盲土城工坊「愛盲臻品，芙蓉花漾禮盒」，不僅使用天然有機、在地純正原料，更爭取到歷史博物館授權，將溥心畬的芙蓉花呈現於禮盒包裝，以優異的品質和文創風格一舉拿下首獎，市長朱立倫特別出席頒獎鼓勵。

此外久大庇護工場「LED行動天燈」，以充氣燈體、行動電源絕佳實用性獲得「最佳創意獎」，糕菲膳工坊「誠摯的祝福禮盒」則以在地有機食材獲得「最具潛力獎」，也都獲得朱市長頒獎鼓勵。

朱立倫表示，庇護工場本身是具有多重意義的，每一種庇護工場的產品，都代表庇護工場每位學員辛苦努力的成果，庇護工場不僅是工廠，也是愛心的組合，希望持續投入更多的創意不斷的，吸引更多消費者的青睞，讓庇護工場可以長期、永續的經營下去。

朱立倫說，近幾年透過頒獎的形式，也給願意投入在庇護工場努力，不斷研發及創意的工作夥伴們一點鼓勵，今年的手工皂結合了藝術、在地的農產品及有機環保的觀念，成為送禮自用兩相宜的優良產品，是值得政府去推廣且鼓勵的產品。

今年6月中旬，勞工局舉辦「第四屆新北庇護禮」競賽，15家庇護工場提出了18項產品參賽，最後由愛盲土城工坊推出的「愛盲臻品－芙蓉花漾禮盒」脫穎而出奪下首獎。不過久大庇護工場的「LED行動天燈」，用行動電源就能發光一整晚，已經成功打入露營，造型與實用性讓人眼睛一亮；此外糕菲膳工坊的「誠摯的祝福禮盒」，產品原料來自坪林金瓜寮溪，透過純淨水源栽種的有機蜜香紅茶，讓大家看到庇護產品不再主打愛心，而是朝更高品質的精品邁進。

愛盲基金會董事長謝邦俊也分享說，這是第2次獲得新北庇護禮殊榮，能夠爭取到歷史博物館授權，將館藏溥心畬經典畫作《芙蓉花》躍然於禮盒上，且在史博館、故宮、機場都買得到，等於也將新北優質庇護商品推向國際。意者可在「新北市庇護工場網路商城」及「新北市愛盲土城工坊」下單，或致電勞工局（02）2960-3456分機6588洽詢。

參與今天頒獎典禮的貴賓包括新北市商業會秘書長林全洲、產產總理事長洪清福、職總理事長游麗玉、職總理事長陳吉雄、市總工會總幹事張瑞麟、經營行銷顧問李俊毅等，另外長期支持庇護產品的明緯企業、里仁事業，也派出代表前來送上祝福。

(中時)