脫歐後英國淨遷移率下滑創3年新低

去年6月英國公投脫歐造成居住英國的歐盟公民大量離開。英國官方數據顯示，今年3月起回推一年的淨移入人口24.6萬人，比去年3月起算同一期間減少8.1萬人，也創下這3年最低水準。其中歐盟人口淨移入減幅占最大宗，比去年減少5.1萬人。

英國政府的目標是將淨移入人口降到10萬以下。

(中時)