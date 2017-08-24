微創手術解決骨刺恢復快傷口小

大里仁愛醫院微創中心主任施育彤，解說經皮內視鏡椎間盤切除術的優點。(林欣儀攝)

台中市32歲陳姓工人，去年10月間搬運貨物後，感覺右側腰部到小腿疼痛，且痛感越來越嚴重，連吃止痛藥都沒效，就醫檢查才知他腰椎第5節及薦椎第一節椎間盤有破裂型突出，經施行經皮內視鏡椎間盤切除術，術後痛感明顯改善。

大里仁愛醫院微創中心主任施育彤表示，陳男去年來就診時，疼痛到幾乎坐立難安，他自述是前幾天搬運貨物後，就開始感到疼痛，曾到診所拿藥服用卻效果不佳，嚴重時連睡覺都無法安眠，精神狀況大受影響。

施育彤說，經檢查後，發現陳男是椎間盤部分破裂、壓迫到神經，才使得下肢出現痠麻痛感，經施行「經皮內視鏡椎間盤切除術」取出破裂碎片後，陳男症狀大幅改善，手術時間不到1小時，但若是施行傳統手術、則需要花費4至5小時。

不只應用在意外傷害，施育彤說，近半年來，也協助年紀較大的骨刺患者施行這種微創手術，至今約有30名案例、成功率高，像一名近60歲台商，多年來因骨刺導致單側背部、腿疼痛，還有滑脫情況，經微創手術解決骨刺、再加以鋼釘穩定脊椎後，恢復良好，術後一周就返回大陸工作。

(中時)