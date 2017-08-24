新竹市國際風箏節 26、27日登場
「2017新竹市國際風箏節」將於26、27日在新竹漁港國際風箏賽場熱鬧登場，活動將有歐、美、亞洲7國專家團隊進行風箏競技，並有國內外風箏達人施放大型造型風箏及特技風箏表演，市長林智堅24日邀請全台民眾來放風箏、吃海鮮，體驗繽紛海岸風情。
林智堅表示，此次國際風箏節將邀集8國風箏好手，在新落成的風箏賽場競技，並有超過百位國內外風箏好手帶來特技風箏表演，並以「海底總動員」、「侏儸紀公園」、「瘋動漫」等主題升起飛天翼手龍、海綿寶寶、蜘蛛人等數10種造型風箏，此外還有大型軟體風箏、串型風箏、特技風箏、夜光風箏等，千箏萬鴛將翱翔新竹漁港，場面壯觀。
國際風箏節將於8月26日下午3點到8點、27日下午3點到6點展開，活動兩天的下午2點起，在新竹轉運站與活動會場設有免費接駁車，民眾可多加利用。詳細活動資訊，可至活動官網查詢：http://www.hc-kite.com/。
(中時)
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