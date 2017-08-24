兩岸交流30年 張小月：將辦三場研討會

今年是兩岸交流30年，陸委會主委張小月表示，將舉辦三場研討會。（藍孝威攝）

今年是兩岸交流30年，陸委會主委張小月表示，將規劃一系列活動，包括在金門、台北舉辦三場研討會，發布紀錄片，舉行郵票展等。

張小月表示，第一場研討會暫訂9月30日在金門舉行，主題是「小三通回顧與展望研討會」，另外十月底、十一月初將舉辦「106年民間團體兩岸交流研討會」和「兩岸經貿交流回顧與前瞻國際研討會」。據了解，在金門舉辦的研討會，由於地利之便，將邀請大陸學者參加。

除研討會外，陸委會也拍攝了兩岸交流30年紀錄片，透過兩岸在人員、經貿、醫療等領域交流活動，凸顯台灣在兩岸交流30年的優勢和影響力。

(中時)