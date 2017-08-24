川普：金正恩已經開始尊重我們

南韓《中央日報》24日報導，美國總統川普22日晚間在亞歷桑那州鳳凰城舉行支持者聚會上發表演講時表示，「北韓金正恩已經開始尊重我們了，我對他的這個態度同樣表示尊重」，「這樣下去，應該會出現一些積極（something positive）的變化」。

在此之前，美國國務卿提勒森也在當日下午發表了肯定北韓的言論。他說「很高興看到平壤政權表現了一定程度的克制力，希望這能成為我們在不久的將來與北韓進行對話的一個訊息」。提勒森在介紹美國對阿富汗戰略變化的說明會上發表了這番對朝表態，他還表示「聯合國安理會透過制裁決議之後，北韓沒有進行任何一次導彈發射和挑釁，這一情況值得我們關注和認可」。

幾天前還正與北韓互擲嘴炮的川普與提勒森接連對北韓釋放善意。美國媒體紛紛對其中的背景表示關注，認為這是川普政府上台後對北韓最具善意的表態。因為川普總統從強硬的對朝態度做出了180度轉變。就在8月8日，川普還發表了「烈焰與怒火」的強硬發言，並在10日表示「武器已經裝備完畢」，似乎馬上就要對北韓採取軍事行動。

另外，提勒森國務卿也在最近降低談判條件，在對話題上表現出了積極態度。他曾在今年3月訪韓時表示「只有北韓放棄核武器與大規模殺傷性武器，才能與之對話」，將北韓棄核設為對話的前提條件，而最近他卻表示，只要北韓停止核導試驗，表現出真誠善意（good faith），即可與北韓對話，大幅降低了條件。同時，他還多方強調不尋求推翻北韓金正恩政權、不尋求北韓政權崩潰、不加速統一、美軍不會越過38線等對朝政策的「四不」原則。

因此，華盛頓外交界普遍認為，朝美之間可能正在進行某種形式的接觸。《華爾街日報》等媒體最近還報導了美國國務院北韓政策特別代表約瑟夫·尹（Joseph Yun）與北韓駐聯合國代表團副代表朴成日之間的「紐約渠道」已經重新啟動的消息。

華盛頓外交消息人士透露「川普總統上任後曾親自指示約瑟夫·尹代表設法促使北韓釋放被扣押的韓裔美籍人士」，「如果北韓在朝美透過紐約渠道進行的私下協商中同意釋放金東哲（音）牧師等三名美籍人士，未來雙邊的對話動向可能會更加明朗」。

但不少看法認為，現在斷言川普政府的對朝政策已經轉向直接與北韓談判，尚且為時過早。《紐約時報》分析稱「國務卿提勒森負責拿出胡蘿蔔，財政部長努欽則負責揮舞大棒」，「川普政府正在使用透過新的制裁強化對朝壓力，同時尋求外交解決問題的雙軌戰略」。

美國財長努欽當日上午在制裁對象中新增了中國和俄羅斯的10家企業與6名個人，旨在切斷北韓每年透過出口煤炭賺取10多億美元外匯的資金渠道和石油進口渠道。進口北韓無煙煤的中國丹東至誠金屬材料有限公司、丹東天富貿易有限公司貿易、金猴國際控股有限公司以及在非洲各國接到多單大型銅像與建設工程訂單的平壤萬壽台創作公司的子公司——納米比亞萬壽台海外開發公司都被列為了制裁對象。

美國社會科學研究委員會東北亞安保合作項目局長里安·西格爾當日在專業研究北韓動向的媒體「38North」上發表文章表示「華盛頓正提出條件，施壓平壤同意展開對話。如果朝美最終未能展開足以完全消除雙邊對決的談判，將意味著這種對朝施壓以失敗告終」。

(中時)