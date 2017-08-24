「薩德」陰影籠罩 中韓低調紀念建交25周年

24日是中韓建交25周年紀念日，在兩國關係因「薩德」入韓而陷入低潮的情況下，建交紀念活動顯得十分「低調」。

韓聯社報導，當天南韓總統文在寅和中國國家主席習近平互致賀電，慶祝兩國建交25年。通常，領導人之間互致賀電的消息由南韓總統府青瓦臺發言人對外發布，但這次由外交部發布，顯現當前韓中關係持續低迷。

文在寅在賀電中強調中韓關係十分重要並表示希望雙方繼續發展實質性戰略合作夥伴關係。韓聯社分析認為，文在寅措辭力度較此前沒有變化，基本是「原地踏步」。但在此之前，文在寅多次提及中國在遏阻北韓核導挑釁方面的重要作用。。

習近平在賀電中表示十分重視中韓關係，指出雙方要妥善處理分歧，希望中韓關係穩定和健康發展。此言也是強調南韓要解決韓中「薩德」矛盾。

兩國元首對發展韓中關係這一大框架保持一致，但南韓強調中國的作用，中方強調解決分歧，雙方側重點不一。

當天，南韓駐華大使館將舉辦建交紀念活動，中國政協副主席、科學技術部部長萬鋼將代表中方出席。萬鋼的職級高於部長，但並不主管半島事務，多數意見認為，中方的這種安排在保持禮節的同時婉轉表達了對「薩德」問題的不滿。

前一天，中國人民對外友好協會主辦「中韓建交25周年紀念招待會」，中方派出全國人民代表大會常務委員會副委員長陳竺出席，而非外交部官員。該活動只邀請100多人，持續一個半小時。

(中時)