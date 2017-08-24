員警捷運上對女乘客射精 辯稱身體不好無法控制
保一總隊一大隊一名米姓小隊長，昨日上午9時許搭乘捷運行經西門站時，疑似對著一名女乘客「打手槍」，射精在女乘客的裙上，被害女子發現後大驚失色，與眾人將米男扭送警方處理，警方事後將米男依違反性騷擾防治法移送，台北地檢署諭令3萬元交保。保一總隊獲悉後，已立即將米男調非主管職並調地處分。
被害女子表示，當時發覺後方有人不斷朝她靠近，還有硬物磨蹭她的身體，她用手一摸，赫然發現臀部及大腿上有濕濕黏黏的東西，疑似精液，立刻高喊色狼，並與其他乘客將男子交給捷運警察處理。
警方將米男帶回偵辦，才發現竟是自己人。米男辯稱，當時車廂擁擠，「因自己身體不好，比較敏感，所以不是故意的」，但警方仍依違反性騷擾防治法將他移送法辦，檢方諭令3萬元交保。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。