員警捷運上對女乘客射精 辯稱身體不好無法控制

保一總隊一大隊一名米姓小隊長，昨日上午9時許搭乘捷運行經西門站時，疑似對著一名女乘客「打手槍」，射精在女乘客的裙上，被害女子發現後大驚失色，與眾人將米男扭送警方處理，警方事後將米男依違反性騷擾防治法移送，台北地檢署諭令3萬元交保。保一總隊獲悉後，已立即將米男調非主管職並調地處分。

被害女子表示，當時發覺後方有人不斷朝她靠近，還有硬物磨蹭她的身體，她用手一摸，赫然發現臀部及大腿上有濕濕黏黏的東西，疑似精液，立刻高喊色狼，並與其他乘客將男子交給捷運警察處理。

警方將米男帶回偵辦，才發現竟是自己人。米男辯稱，當時車廂擁擠，「因自己身體不好，比較敏感，所以不是故意的」，但警方仍依違反性騷擾防治法將他移送法辦，檢方諭令3萬元交保。

(中時)