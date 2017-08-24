別再叫我某某太太！阿富汗女性正名運動夯
在亞洲中南部內陸國家阿富汗，近日社群媒體上出現要求男性在公開場合稱呼妻子名字的運動，引起不少人的支持與迴響。
根據阿富汗習俗，在公開場合不應直呼女性的名字，女性通常被稱呼為家中最年長男性「某某的太太」、「某某的媽媽」、「某某的女兒」或「某某的姊妹」。喜帖或墓碑上通常不會直接寫出女性的名字，就連嬰兒的出生證明上，都不會記載母親姓名。不過，最近1名年輕女子在社群媒體上發起「＃我的名字在哪裡」（#WhereIsMyName）運動，希望能提高社會對女性身分的意識。
「＃我的名字在哪裡」運動7月初在阿富汗西部城市赫拉特（Herat）展開，一群女性以「＃我的名字在哪裡」標籤在臉書和推特等社群網站上貼文，隨即獲得全國各地的響應。還有男性表態支持，在社群媒體貼文中寫上老婆的名字。不少阿富汗名人表態支持，當地媒體也大篇幅報導。
英國國家廣播電台（BBC）訪問了支持這項運動的女性。喀布爾女性塔米娜表示，「在成為某人的母親、姊妹、女兒、妻子之前，我是一個人、也是一個女性。我已經厭倦在外面、在學校、在市場裡被稱呼其他人的名字，我希望別人稱呼我的名字」。
(中時)
關鍵字：WhereIsMyName、阿富汗
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