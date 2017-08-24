「恐怖的事」終於發生 男星摀面沒臉見人
「Lollipop@F」成員阿緯(劉峻緯) 去年7月樂娶中菲行國際物流創辦人千金錢文儀(豆豆)，同年底女兒「錢錢」來報到，與此同時，阿緯經營餐飲副業「點點心」有成，他自此成為事業、愛情兩得意的「成功人士」，讓不少人直呼羨慕與欽佩，不料昨天阿緯卻在臉書貼出遮臉照，娓娓道來一件真實發生的「恐怖事件」。
年輕有為的阿緯，昨在臉書po文，以《在電梯裡發生的恐怖事情》為題，透露一則自家大樓的故事，而他的內心顯然因此事感到陰影滿布，直呼…「今天發生一個令我害怕的事情終於發生了.....」，阿緯表示，他家樓上搬來新鄰居，是對美國人夫妻，據觀察夫妻倆相當友善，但阿緯每次跟他們碰面總快步離去，感嘆「有苦衷」。
就在昨天，該來的還是要來，阿緯跟這對洋人夫妻搭了同一般電梯，不得不有些互動，在上樓時，他竟脫口說出：「Do u want wake up？」，如此語焉不詳的一個問句，沒想到對方雖遲疑但竟聽懂了，回答道：「.......yes.」，這段對話，讓阿緯忍不住內心OS：「我幹嘛問他是不是要起床？」，最後用國際表情跟手語補強，結束了短暫但緊張的30秒互動。
網友看了阿緯的英語會話實戰，紛紛爆笑吐槽「英文還是沒進步，從棒棒堂開始！」、「你到底想要問什麼」，忍不住提供各種「修正方案」，但發現都很難將語意救回來，納悶阿緯的到底是怎麼組合出這樣的英文問句？！
(中時電子報)
關鍵字：阿緯、恐怖事件、電梯、、Lollipop@F
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