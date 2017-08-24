無人機隱身力強 成陸海空戰新寵
最近國際間發生多起無人機降落航母或逼近戰機卻不容易被人發現的新聞事件，不但引發喧然大波，還讓人注意到原來無人機的隱身功能這麼強，未來不管應用在陸、海、空戰都有相當良好的戰鬥力！讓無人機的部署再度引起軍迷的廣泛討論。
8月初剛剛發生英國最新航母伊莉莎白女王號被中國無人機輕易登艦，但是卻沒有被人發現的離譜事件，還有伊朗無人機逼近美國超級大黃蜂戰機，成功干擾這架準備降落尼米茲號上的艦載機，而且距離直到逼近300米才有人發現這架無人機，類似這些情事如果是發生在戰場上，那麼這些無人機可以說是發揮相當良好的隱身功能！
新華社報導指出，這些無人機近距離擦身戰機或輕易登上航母的意義在於，它能在作戰時近距離而且長時間的跟蹤航母，卻不容易被發現，方便蒐集航空母艦的航行數據，提供遠距離攻擊時所需的精確數字。另外，如果部署無人機數量達到一定程度以後，不但可以成功干擾艦載機起降作業，甚至可以進一步讓航母失能。這些無人機的優越功能都可能是戰爭中獲勝的關鍵因素！
其實，早在1982年就曾出現在戰爭中實際部署無人機的例子，也就是黎巴嫩戰爭中的貝卡谷地之戰，當時以色列成功利用無人機突破黎巴嫩的防空系統，讓對方的空中作戰完全處於被動、弱勢，算是無人機加入戰爭的成功案例。綜上所述，不管在海上、空中或是地面戰爭中，無人機的潛力都令人不可小覷。
(中時電子報)
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