加拿大布查特花園 四季景色都讓人驚艷
到溫哥華旅遊，絕不能錯過名列全球前十大花園之一的布查特花園，礦場夫人珍妮‧布查特能將一個滿目瘡痍的廢棄石灰石礦場，營造成春、夏、秋、冬，季季都絕美的花園，讓人衷心讚嘆。
布查特花園每年都吸引上百萬遊客，該園始建於1904年，從最初栽種的幾株豌豆花和玫瑰開始，很少人會注意到，粉紅、粉紫，蝴蝶般美麗的是豌豆花，如今園內還是有一大片長在竹籬架上的碗豆花，伴隨已經結果的碗豆，給人意外的驚喜。
園內最著名的下沉花園（Sunken Gardens），原是深15米的巨大礦坑，園主邀請園林專業，順著地形建造一座有如祕密花園的聖地，進入該區前是不起眼的小樹林，走進後不少人都會為眼前的景象發出驚呼，遊客可以從制高點俯瞰整座精美花園，再蜿蜒走下親探秘境。
布查特家族對園藝和觀光發展的投入已經超過一個世紀，2004年被列為「加拿大國家歷史遺址」。修繕整齊的草坪和小徑連接五個主要園區－－下沉花園、玫瑰園、日本園、意大利園和地中海園，其中玫瑰園也是聞香花園，超過50位園藝師在這裡終年辛勤工作，讓花園四季都絢麗。
每年3至10月，將近一百萬株花卉持續盛開，春天的鬱金香、杜鵑、水仙，夏季的玫瑰、繡球花、鳳仙花，秋季的秋海棠、大里花和楓葉，接力綻放，把整個花園妝點得絢麗異常，展現出無比的生機活力，冬季白雪皚皚，枝頭鮮艷的漿果，讓人感受寧靜與成熟之美。
如果能安排在園區內用餐，就是最圓滿的遊園之旅了，室內精緻美麗的盆栽，室外開闊的綠地花海，享用豐盛的餐食，說是人間仙境也不為過！
(工商)
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