台塑石油換新裝！左營華夏站亮麗登場
台塑石油換新裝！今天第3個全新站體，選在高雄左營西歐華夏站亮相，鮮明的綠、白色，視覺感乾淨明亮、美觀，消費者直呼「好高級！」現場也請來show girl上演火辣辣洗車秀，令人眼睛大吃冰淇淋。開幕期間，西歐華夏站將有15天的加油送好禮慶祝活動。
繼日前台北西歐士林站及台塑福華站盛大開幕後，台塑石油今年度全新打造的第三個全新站體－高雄西歐華夏站，接下來將往屏東里港設第四座。
台塑石化副總許德雄表示，這次新站體的設計是以「心」作為出發點，不僅是外觀美化，站內設備提升才是這次改造的重點，透過貼心的設計，為消費者提供更窩心的服務。同時向所有加盟商喊話，期望未來能夠一同努力，創造更亮眼的銷售量。
新的站體配色及流線型的改造，呈現創新與活潑設計感，採用的站體主建材，是跟日本JR同等級的塑鋁板，兼顧環保訴求及安全性考量，許德雄說，「這也代表台塑石油不只為廣大消費者著想，也更加珍惜愛護這片土地，後續在屏東里港，也將有一座全新的台塑加油站誕生。」
他指出，台塑95+上市2年來，成長約10%，證明其省油、油質好，受到消費者青睞。
活動開幕期間，西歐華夏站也將有15天的加油送好禮慶祝活動，汽油單筆加油25公升以上，柴油加油50公升以上，就能夠享有抽獎機會。
(中時)
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