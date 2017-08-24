世大運》11313張票！台北小巨蛋中韓大戰聚焦
台北世大運官方24日下午公布，將於晚上8點進行的中華出戰南韓的男籃預賽，預售約8990張票，加上現場販售2323張票，總計售出約11313張票，提前敲定擠爆這場中韓大戰現場，不少球迷更在今天凌晨就在小巨蛋外面排隊！
中華男籃在今年世大運表現漸入佳境，雖在開幕戰輸給身材高大的拉脫維亞，卻先後擊敗匈牙利、墨西哥等歐美強敵，加上今晚的中韓大戰攸關中華隊能否史無前例闖進8強，中華隊更有輸不得壓力，格外需要地主球迷加油打氣。
況且中華隊23日在棒球項目以3比6輸給南韓，24日又在射箭項目，分別在男團、女團、女子個人金牌戰輸給南韓對手，更讓這場中韓男籃大戰別具意義，球迷無不希望中華男籃可替中華棒球隊與射箭隊出一口氣。
其實24日不只男籃中韓大戰吸睛，晚上8點在台大綜合體育館進行的中華男排出戰日本，同樣賣出3816張的爆滿票房，也讓這場中日男排大賽未演先轟動，更傳出現場排隊民眾不只提前到場，還在台大新館排到舊館。
(中時電子報)
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