還在說備用容量夠？ 大潭電廠昨晚仍在全載運轉
昨晚中油台中天然氣接收站海水泵跳俥，天然氣又斷氣供應14分鐘，嚇得台電大潭電廠全廠緊急降半載避險。這次815大停電執政黨堅持跟備用容量多寡無關，但看看昨晚，已經6點半吃飯時間，大潭6部機仍像蜜蜂一樣勤做工，假設事件擴大，815夢靨又得重演一次。台電坦言，如果核一二被暫停機組在運轉中，類似815重來，雖無法避免「低頻卸載」保護跳電，但停電範圍絕對會減少，分區輪流停電時間也會縮短。
這次事故，還好中油台中接收站離桃園大潭電廠距離夠遠，管內殘氣足夠燒4小時，不至於重演815大停電，但台電緊急降半載，6部機組去掉190萬瓩電力因應，也再次讓人注意到大潭電廠到晚上仍在辛苦全載發電。
執政黨說815停電跟備用容量無關，但真的是如此嗎？昨晚假設斷氣事件擴大，顯然又是一次影響600萬戶的大停電。台電副中央調度監鄭有財表示，當然像815斷氣那樣一下子抽掉400萬瓩，電網啟動「低頻卸載」保護，不管備用容量多寡，都一定會停電。但是如果備用容量夠，停電的範圍一定會減少、分區輪停的時間一定會縮短。
他說，假設核一、核二兩部暫停機組可以運轉，調度單位可以讓部分火力電廠機組休息，或者可以用降載方式發電，不須百分百出力。這樣815事件再來，即使低頻卸載跳機，影響供電範圍不會那麼大。且火力機組維持降載運轉，一旦跳機後，有足夠的機組可以立刻「升載」支援，省掉幾小時重新點火時間，自然分區輪停時間也會縮短。
上次815停電，台電能在短短幾小時內復電，除大潭機組儘速恢復供電外，當時明潭等水力抽蓄機組幫了大忙，台電高層說，如果不是水力電廠緊急放水供電，這場停電不知要拖多久。
(中時)
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