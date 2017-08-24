飛行天花板 陸與印度對峙青藏高原不見中製無人機

中國「攻擊-1」型無人機配備光電偵察監視設備與多型武器，已形成戰鬥力，可擔負低威脅環境下戰場重點區域持久偵察，監視和攻擊，以及毀傷效能評估等任務。（見圖/新華社）

中國製無人機因為價格低廉，CP值高，已迅速攻佔全球市場。無論在中東或南亞戰場，都能見到它們的蹤影。其中「彩虹」系列軍用無人機從2000年開始嶄露頭角，為目前中國出口量最大的無人機系列，至今已出售十多個國家。

然而，這次中國因洞朗邊境爭議，與印度僵持不下。雖然雙方情勢緊張，但卻很少見到各式無人機的蹤影。

新浪軍事的分析指出，儘管中國是無人機生產大國，外銷也十分火熱，但實際裝備的「察打一體」無人機只有一款，那就是「攻擊-1」型。這有點像中國國空軍的精確對地導引武器，外銷的種類與型號很多，但實際裝備的型號卻沒那麼多。例如，被稱為「具備強大對地攻擊潛力」的殲-11/11B只能打打火箭彈，扔扔非導引炸彈，不過殲-10倒是有發射鐳射導引炸彈的能力。

「攻擊-1」型無人機長9.3米，翼展14米，最大起飛重量1.2噸，有效載荷0.2噸，續航時間20小時。而它的最大飛行時速為280公里。從性能數據來看，攻擊-1載荷小、速度慢。而其中最關鍵的，就是它的最大升限低。

中國「攻擊-1」型無人機（見圖）最大升限低，在青藏高原的實際作戰效能並不高，因此在中印對峙期間，並未看到它的蹤影。（圖/中新社）

分析指出，青藏高原的平均海拔在3,500米左右，以「攻擊-1」的性能，其實際相對最大飛行高度只有1,000多米，由於單兵肩扛式飛彈的最大作戰高度可達3,000米以上。因此，「攻擊-1」若在當地飛行，將隨即處於敵方防空高炮，以及單兵肩扛飛彈的打擊範圍內。

分析指出，由於「攻擊-1」速度慢、機動性差，自身防禦能力較弱，再加上載荷低與服役數量少，因此「攻擊-1」在當地的實際作戰效能並不高。

至於中國「察打一體」無人機中，一般熟悉的有「彩虹」系列與「翼龍」系列。「彩虹」系列主要分為彩虹-3/4/5，編號愈大，體積、起飛重量、航程，升限與掛載也愈大。

其中彩虹-5翼展21米，最大起飛重量3.3噸，有效載荷大於0.9噸，續航時間超過30小時，最大飛行時速370公里。「彩虹」系列由中國航太集團研製，主要供外銷。

而「翼龍」系列分為翼龍-I和翼龍-II，同樣編號越大，性能越強。翼龍-II機長11米，翼展21米，最大起飛重量4.2噸，有效載荷0.48噸，續航時間20小時，最大時速為370公里。「翼龍」系列由成飛研製，在解放軍服役的代號為「攻擊」系列無人機。例如，「翼龍-1」的代號是「攻擊-1」型無人機。與「彩虹-5」相較，「翼龍-2」速度更快，升限更高，只是由於剛首飛不久，離服役還需一段時間。

(中時電子報)