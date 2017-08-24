日月潭地利壁畫故事牆　部落新亮點

地利國小幼兒園戶外教學，小朋友們看到故事牆上的長鬃山羊、紅嘴黑鵯等部落生態文化，綻出天真笑容。（沈揮勝攝）

紅嘴黑鵯為布農祖先叼取火種，腳、喙被燒紅，布農族人尊為聖鳥。（沈揮勝攝）

蛙類自告奮勇游泳叼火，雖未成功且背部燙傷變成癩蛤蟆，但仍得到族人尊重與珍愛。（沈揮勝攝）

故事牆描述人們與大自然及野生動物共存的倫常。（沈揮勝攝）

狩獵、祭典與耕織，是布農族人最主要的傳統生活方式。（沈揮勝攝）

與地利相鄰的潭南部落，八部合音(Pasibutbut)意象也很吸睛。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉潭南、地利與雙龍3村，2011年納入日月潭經管區，日管處為提升部落產業，致力於旅遊人才培訓及亮點商家扶植，並以布農傳說為各部落打造故事文化牆，其中達瑪巒部落7月完工，亮麗迎接暑假、最是讓人印象深刻！

達瑪巒部落即地利部落的布農語名稱，該村族群多元豐富，社區父系涵蓋布農族5大社群中之4個族群，若再加上郡社部落嫁過來的婦女，則巒、丹、卡、卓與郡社，5大社群皆全。

新完工的故事牆，設置在地利國小外牆，年初開始施工，4月完成雛形7月驗收啟用，全圖面寬總長135公尺，預算約600萬元。

曾在「五燈獎」歌唱比賽中打遍天下無敵手、在該部落土生土長的地利國小總務主任全淵能表示，其牆上描述故事以癩蛤蟆、紅嘴黑鵯為布農先祖取火種傳說為主軸，並輔以狩獵、祭典、耕織及環境互動，除深具文化意涵，設計、構圖與施工也獲居民高度認同。

按布農傳說，故事緣起洪荒遠古山搖地動、四處淹大水，布農族祖先為求生存，只能不斷往高處逃；及至山頂，天雨未停，人們除了挨餓，也因高海拔受凍，亟需升火取暖、燒煮熟食。

於是徵求勇士渡河到對面山峰找火種，善泳的蛙類自告奮勇，雖順利背回薪炭，但途中被洪水浪花澆熄，且背部燙傷嚴重，因此變成癩蛤蟆；之後紅嘴黑鵯完成任務，但叼火飛行過程，身體被燻黑、腳與嘴被燒紅，於是成了現今模樣。

今(24)日上午，地利國小幼兒園老師吳美幸帶著小朋友們到校園外牆戶外教學，看到孰悉的文化圖騰，孩童各個興奮；全淵能說，日管處施工前與部落窗口充分溝通，完工後滿意度高，也讓地利景觀亮了起來！

(中時)