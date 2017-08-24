勞保基金恐提前破產？ 勞保局：再觀察

勞保基金原本評估明年才會出現收支逆差，2027年破產，但根據近期勞保局統計，勞保基金今年上半年僅2月出現順差，其它皆為逆差，外界擔憂這將加速勞保基金破產，但勞保局回應，年改實施與未來經濟發展都可能改善現況，是否提前破產仍有待觀察。

根據《聯合晚報》報導，勞保財務收支提早一年出現逆差，主要是三大原因所致：一是人口老化加速進入給付成熟期，二是年金改革，第三則是去年拉高勞保天花板。今年以來，勞保老年給付金額快速增加，1至7月請領老年給付件數，較去年同期增加2成。

其次，去年5月1日起勞保天花板從43900元拉高到45800元，導致高於43900元的勞工老年給付金額增加。由於勞保一次老年給付是採最高36個月平均投保薪資計算給付，去年5月實施至今已經一年多，的確增加給付負擔，而勞保年金改革議題發燒，也讓勞工提前請領老年給付。

勞保局回應，目前正值戰後嬰兒潮退休的高峰期，人口老化增加請領在意料之中，儘管現階段財務出現困難，但是否提前出現破產，還要看接下來年改的狀況與經濟情勢發展，還需要再觀察。

(中時)