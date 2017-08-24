想前凸後翹？ 加州美女健身教練：多吃點

健身教練同時也是營養師的米札絲卡強調，要擁有好身材，不能只靠節食，鍛練與足夠營養攝取才是正確方法。（圖／Instagram）

一名在網路上有超過7萬名粉絲的聖地牙哥美女健身教練最近公布一組照片，以她個人一年半的實驗結果告訴她的粉絲們：如果想要有前凸後翹的火辣身材，光靠鍛鍊是不夠的，「妳還得多吃點」！

據英國《每日郵報》報導，這位在美國加州聖地牙哥擔任健身教練與營養師的美女米札絲卡(Marta Mielczarska)，在Instagram上有眾多粉絲，她最近貼出一組個人的對照圖片指出，以她一年半以來的實驗證明，要擁有前凸後翹的身材，光靠節食與鍛練是不可能達到的，尤其是要練出圓滾滾的美臀，就得像她一樣「多吃點」才行。

米札絲卡最近放在Instagram上的對照圖片，左邊先前是每日攝取1800大卡，右邊是增加每日攝取熱量至2400大卡一年半後的照片。（圖／Instagram）

曾經在比基尼比賽中脫穎而出的米札絲卡強調，雖然明知很多粉絲可能難以相信，但要有一對美胸也必須多攝取一些熱量。

由於收到無數粉絲詢問「如何練出美臀？」她說，首先是飲食內容要對，此外就是要多吃點。米札絲卡強調，要增加肌肉量，一定得有足夠的卡路里，以及適當的鍛練。

米札絲卡強調，沒有什麼神奇藥丸或食物配方可以讓你在30天之內輕易擁有美好身材，不要上當了。（圖／Instagram）

米札絲卡告訴網路媒體Popsugar說，她花了一年半時間雕塑出背部曲線，照片上顯示的是原來每日攝取1800大卡時的扁平身材，以及調整至每日2200大卡後的火辣身材。在增加攝取熱量之後，她的肌肉量增加了約27磅(12.3kg)。

報導說，米札絲卡承認她的胸部「有做過」，但翹臀絕對是貨真價實的。她自稱花了很多力氣才達到目前的成果，嚴守健康飲食原則，同時每周6次健身活動，雖然鍛練過程累到快哭了，但還是很喜歡上健身房。

淨食(Clean Diet)也稱健康食物，份量要足夠，加上適當鍛練，才能擁有美麗的曲線。（圖／Instagram)

米札絲卡強調，沒有什麼神奇藥丸或食物配方可以讓你在30天之內輕易擁有美好身材，不要上當了。要踏實些，努力鍛練會有讓你驚奇的效果，也會對自已身體的能耐充滿自信。

(中時電子報)