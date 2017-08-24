中市高昇畜牧場雞蛋驗出芬普尼 市府銷毀

中市高昇畜牧場雞蛋驗出芬普尼殘留，農業局依規定查封銷毀，並持續再追蹤！（台中市政府農業局提供）

近期行政院農委會公布全國部分雞蛋殘留芬普尼(Fipronil)，為確保雞蛋食用安全，台中市政府農業局啟動蛋雞場抽檢機制，抽檢結果出爐，發現新社區高昇畜牧場的雞蛋樣品檢出芬普尼殘留；農業局長王俊雄說，已要求業者禁止雞蛋上市並依規銷毀，後續該局將持續追蹤。

王俊雄表示，日前啟動蛋雞場抽檢機制，針對台中市29家蛋雞場全面進行雞蛋採樣檢驗，將樣品送至中興大學農產品農藥殘留檢測中心進行芬普尼檢驗；檢驗結果發現新社區高昇畜牧場雞蛋樣品有芬普尼殘留，檢出量為6.4ppb，其餘蛋雞畜牧場樣品檢驗結果皆未檢出。

農業局指出，市府接獲檢驗結果通知後，由該局、環保局及衛生局等單位組成應變小組，至該蛋雞畜牧場進行稽查，經清點該蛋雞場，約有6萬5000隻雞及175箱雞蛋；市府依《消費者保護法》第36條規定進行移動管制，除禁止雞蛋上市外，也將依規定銷毀雞蛋。

農業局強調，經初步研判，該蛋雞畜牧場疑似不當使用含芬普尼的農藥來驅除寄生蟲，導致汙染雞隻，使雞蛋中驗出芬普尼殘留；未來該局將加強宣導畜牧場使用合法用藥，以保護消費者蛋品食用安全，並兼顧農友權益。後續該局將針對該畜牧場雞隻進行追蹤，持續檢測雞蛋芬普尼含量。

(中時)