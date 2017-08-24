被酸遭陳星收買 閨密親姊：我妹才是最大受害者!

台南地檢署偵辦才女作家林奕含疑遭誘姦案21日偵結，涉案的補教名師陳星（本名陳國星）獲不起訴處分。(翻攝自林奕含臉書、補習班網站)

才女作家林奕含疑遭誘姦案21日偵結，台南地檢署指出，從諸多人證、物證顯示，涉案的補教名師陳星（本名陳國星）與林奕含是兩情相悅交往，因此陳星獲不起訴處分。

因此，林奕含與閨密、同學的證詞成為陳星未獲起訴關鍵之一。林奕含的閨密「世世」遭網友酸她們這些證人都被陳星買通，是「南檢工讀生」。對此，世世的親姊姊在PTT論壇上喊冤，說道當時妹妹陪著林奕含走過低潮，自己連身體都搞壞了，怎麼可能傷害林奕含？

世世親生姊姊表示，她看到許多網友的言論，說道「現在一堆人說我妹工讀生、被陳星收買，甚至嘲諷我妹陷害奕含，不配當閨蜜，還詛咒我妹被強姦」。她強調，世世才是事件最大受害者，世世18歲應林家父母要求，每週從台北下台南帶林奕含到台大就診，陪住院當看護，還要被說沒顧好，世世壓力大又不敢說，直到今年三月奶奶過世之後，世世才告訴她這一切。世世親姊無奈表示，林奕含住院那年過後，世世壓力大到免疫系統大亂，得了紅斑性狼瘡和白血病，林家父母關心過她妹嗎？沒有！她敢用生命保證，世界上沒有幾個人能像世世這樣一心一意無私護著林奕含。

她也指出，當年林奕含的確傳了小說檔給世世，不過，為了守護朋友隱私，她一個字也沒給姊姊看過。她曾經問世世，怎麼不勸勸林奕含？但當時人家說這是真愛，你不要管，我們能怎麼辦？

世世親姊最後提及，她很感謝南檢的用心，把我妹保護得很好，然後媒體不要再打擾她妹了；鄉民們說話也請留些口德。拜託了！

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(中時電子報)