長榮第3代新制服出爐 保密到家
長榮航空第3代新制服登場，「碧璽綠」的主色調驚艷全場，不過這次卻是保密到家。長榮航董事長林寶水說，雖然在保密方面做足功夫，但最感謝的還是員工們口風很緊，沒說出去，才會讓制服發表會更具看頭。
林寶水說，有記者問他給新制服打幾分，他不評分，強調見仁見智，每個人感覺都不一樣，但就他看來，「實用度絕對是滿分」，因為新制服除美觀，更歷經空服員這關的檢驗，畢竟這是平時要穿的制服，實用至上。
事實上，長榮航2015年就著手進行新制服規畫，除了夏姿參考國內外航空公司空服員制服的剪裁設計，更親自機艙參考空服員服務流程，務必做出合身實用的制服，如果在美觀、實用間遇到衝突，就想辦法取其折衷。
最難防的則是「保密」，由於要找員工套量制服，又怕試穿了以後，神秘感都沒了，參與試穿的員工必須先交出手機統一保管，所試穿的制服也只是樣衣，並非最後版本，所以每個員工看到的都很片面，也拼不起來。
員工表示，事前唯一知道的就是綠的更深，男地勤換成3件式，女空服員則是剪裁更修身、袖口更短，但也因為剪裁設計，如果小腹突出，可能會蠻明顯的，「大概就這樣」。
長榮主管表示，許多高階主管也跟員工一樣，都是今天才看到新制服，「保密做得比iPhone8還嚴謹」，當然各方評價不一，但就員工看完後的初步瞭解，都覺得還不錯。
(中時)
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