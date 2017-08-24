花蓮》彩繪稻田 慶賀玉里鎮100歲
花蓮縣玉里鎮公所為了慶賀玉里地名更名屆滿百年，推出一系列「玉里百年慶」活動，其中玉里100．熊讚稻田彩繪活動在今日登場，以「花蓮23號」品種繪製的「玉里100．熊讚」熊圖形已誕生，玉里鎮長龔文俊呼籲大家一起為小熊的成長加油。
龔文俊與玉里代表會代表會主席張明慧一起捲起褲管，親自下田插秧，為彩繪稻田圖騰繪製工作劃下句點，這片面積1.4公頃的彩繪稻田，位於源城里興農橋下方，從插秧、放樣到人工修圖，全程均由源城老農戶與公所農業課一同合作完成。
玉里鎮公所表示，稻作生長期約4個月，以台灣黑熊為圖騰，玉里的地標虹橋做為背景，未來4個月，只要站在興農橋上俯瞰，彩繪圖騰與周邊綠色稻田加上穿行的火車，將構成優美的景緻，相當值得前往觀賞。
龔文俊表示，玉里鎮地名在西元1917年11月1日由「璞石閣」改為「玉里」，今年屆滿100年，公所舉辦系列活動來祝賀「玉里」100歲，系列活動除了已辦理的聯合豐年節、部落小旅行外，百年照片回憶展、跨越板塊路跑、明華園戲劇展演、泉麵開動等活動亦將次第展開，歡迎大家一起來玉里與玉里人共同慶祝玉里百歲生日。
(中時)
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