劈腿AV女優4年 松本潤新片再吃有村架純

松本潤在新片濕身激吻有村架純。(取自日網)

松本潤、有村架純昨與導演一起為新片造勢。(取自日網)

傑尼斯天團「嵐」成員松本潤，去年底被日媒踢爆背著正牌女友井上真央，劈腿AV女優葵司長達4年，令他形象全毀，不過松本潤始終沒正面回應此事，照樣正常工作，還與人氣女星有村架純在新片《愛，不由自主》上演禁斷師生戀，兩人更有大尺度床戲的激烈演出。

松本潤在《愛，不由自主》飾演一名已婚教師，與有村架純譜出禁忌師生戀，片商更預告兩人有突破尺度的床戲演出。而有村架純昨(23)出席試映會時，也坦言因為角色很困難，開拍前相當緊張，連肩膀都沒什麼力氣。

此外，劇組現場還特地向松本潤送上一個充滿玫瑰花的大蛋糕，提前為他慶祝34歲生日。

(中時電子報)