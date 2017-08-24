劈腿AV女優4年 松本潤新片再吃有村架純
傑尼斯天團「嵐」成員松本潤，去年底被日媒踢爆背著正牌女友井上真央，劈腿AV女優葵司長達4年，令他形象全毀，不過松本潤始終沒正面回應此事，照樣正常工作，還與人氣女星有村架純在新片《愛，不由自主》上演禁斷師生戀，兩人更有大尺度床戲的激烈演出。
松本潤在《愛，不由自主》飾演一名已婚教師，與有村架純譜出禁忌師生戀，片商更預告兩人有突破尺度的床戲演出。而有村架純昨(23)出席試映會時，也坦言因為角色很困難，開拍前相當緊張，連肩膀都沒什麼力氣。
此外，劇組現場還特地向松本潤送上一個充滿玫瑰花的大蛋糕，提前為他慶祝34歲生日。
(中時電子報)
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