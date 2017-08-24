Eason合照柯文哲讚「腿很長」 網歪樓揪亮點

Eason合照柯文哲，笑讚市長腿很長。（圖／翻攝自Eason黃尹宣臉書）

藝人Eason（黃尹宣）從團體Circus出道，幽默搞怪的個性深受粉絲喜愛，昨（23日）他在臉書分享一張和台北市長柯文哲的全身合照，大讚對方腿很長，但網友卻立即發現柯P腿長的「撇步」，對Eason笑喊「你也可以」。

照片中，Eason身穿寬鬆T恤搭配黑色八分褲和球鞋，一旁的柯文哲則是一身正裝搭球鞋，兩人肩並肩對著鏡頭微笑合影留念。不過，172公分的柯P和171公分的Eason站一起，明明身高差不多，但市長的腿看來卻比較長，讓Eason忍不住表示「只能說…市長的腿看起來真的很長」。

網友建議Eason把褲子拉高也能變長腿，留言串歪樓。（圖／翻攝自Eason黃尹宣臉書）

照片一PO，網友就發現柯P之所以腿比較長，是因為他穿高腰的褲子，紛紛歪樓留言建議Eason「褲子拉高你也可以」、「你把上衣紮進去腿的比例也會拉長」，笑翻眾人。

(中時電子報)