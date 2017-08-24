愛打高爾夫球 醫師椎間盤突出
台中市陳姓醫師平日喜愛打高爾夫球，球技更直逼選手等級，日前打完球回家時卻突然感到腰部劇痛，緊急送醫發現是「椎間盤突出」，經脊椎內視鏡神經減壓手術取出碎裂組織，終於能恢復行走，最近雖全台因世大運掀起運動熱，他也不敢再瘋狂打球。
亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆指出，陳姓醫師平日除在國內下場揮桿，休假時也會出國與球友球敘，每周保持2、3天自我練習，但上月他打完球、回家準備洗澡時，突然因腰部疼痛到跌坐在地、站不起來，才緊急送醫。
林志隆表示，陳男是第5腰椎與第1薦椎間爆裂型的急性椎間盤突出壓迫腰椎神經，引起劇烈坐骨神經痛，手術後陳男立即返回工作崗位。
林志隆說，椎間盤猶如避震器，是連接兩椎體間的盤狀纖維軟骨結構，使脊椎可以在適當的角度間活動，但隨年紀增長，椎間盤水分含量降低、彈性減少，容易因外力導致椎間盤外圍纖維慢慢突出或破裂，當中心的髓核被擠出來壓到神經，就會造成椎間盤突出。
林志隆強調，容易對脊椎產生傷害的運動包括高爾夫球、舉重、體操、摔角、羽毛球、網球等，陳男因長期重複扭腰旋轉動作，使脊椎產生不可逆的傷害，建議民眾平時可加強核心肌群，以提升腰部穩定度，平時也應避免翹二郎腿、窩在沙發上、單手提重物等動作，並盡量穿著平底鞋或運動鞋，才能有效預防椎間盤突出。
(中時)
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