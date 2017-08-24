前台中市長珍藏畫 捐贈萬和宮
已故前台中市長張子源，生前珍藏的一幅畫作：書畫名家林進忠的「雨後溪聲吼似雷」山水畫，日前由其夫人許幸惠以祥和文教基金會董事長的名義，捐贈給萬和宮收藏。
林進忠是書畫名家，台中霧峰人，現任國立台灣藝術大學書畫藝術專任教授，歷任系主任、所長、美術學院院長及副校長。書畫作品融合傳統與創新，深具墨趣與線條韻致；在創作上強調生活的體會與觀察，水墨創作題材多元。
前台中市長張子源夫人許幸惠表示，這幅山水畫是林進忠30年前，即在民國74年完成，畫內山水、鳥，神形兼備，意境豐富。因年代久遠，畫作外框稍嫌模糊，已委由翠華堂藝術中心，會同書畫老師黃朝根，重新裱褙。張市長很喜歡這幅畫，經常站在畫前，靜觀欣賞。感念張前市長生前，獲得南屯鄉親鼎力支持，更得到萬和宮媽祖庇佑，決定將這幅水墨作品，捐贈萬和宮典藏。
萬和宮董事長蕭清杰表示，感謝許董事長割愛，一定會好好的保存，讓張前市長伉儷對鄉土的愛，長留鄉親心中。也感謝翠華堂藝術中心及黃朝根老師的努力，讓這幅畫作重生。
(中時)
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