台中鐵路高架化沿線噪音 預計明年4月全線改善完成

鐵工局針對鐵路高架化後，全面進行隔音牆加高改善工程，預計明年4月全線改善完成。（陳世宗攝）

台中鐵路高架化後為加速都市縫合，交通部鐵路改建工程局進行沿線地下道填平工程，將陸續完工，施工期間交通局將要求鐵工局完成交通配套措施，減輕施工帶來的衝擊；鐵工局將持續透過鋪設制振混凝土、隔音牆加高等改善鐵路高架化沿線噪音，預計明年4月全線噪音改善完成。

交通局24日於台灣大道市政大樓舉行道安會報，由副市長林陵三主持，由交通部鐵工局中部工程處進行「台中鐵路高架化沿線地下道封閉交維計畫執行情形及後續封閉計畫」及「鐵路高架化沿線噪音改善情形」專案報告；說明各地下道填平施工進度，及為減少高架化後沿線噪音所做的努力。

林陵三表示，地下道填平後，對改善台中市民生活水準將有所幫助，他要求市府單位全力協助鐵工局進行相關工程；施工期間視施工區域的交通狀況，進行滾動式檢討，減緩施工對交通帶來的影響。

鐵路高架化後，交通部鐵工局自3/26日起進行沿線地下道填平工程，陸續完成崇倫街機車地下道填平及復興陸橋拆除等工程；另向陽路、潭子街、天祥街及力行路填平工程，也將陸續完工；連結太平區與市區的「精武路地下道」，預計於8月底後進行施工。

交通局表示，為減輕施工帶來的交通衝擊，要求鐵工局在精武路地下道封閉前，須完成交通相關配套措施，先開通自由路、天祥街、力行路平面道路；另保留精武路地下道兩側車道供機車族通行，確保精武路南北方向平面替代道路均已開通後，再進行精武路地下道填平工程。

針對鐵路高架化沿線噪音部分，鐵工局指出，陸續針對隔音、車輪與鐵軌摩擦噪音，鋪設制振混凝土，並進行隔音牆加高改善工程，隔音牆加高改善須採夜間斷電封鎖施工，施工功率低且風險高，全線噪音改善所需工期約9個月，預計107年4月完成。

(中時)