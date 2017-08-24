全國首例！ 新北成立失智症智慧照護資源專區
新北市衛生局今（24日）成立全國第一個失智症智慧照護資源專區「憶起玩學堂」，市長朱立倫親自出席啟動儀式，他強調，全市約有3萬8000人罹患失智症，每人每年照護費約40萬元，對家庭負擔而言相當沉重，期盼透過產官學合作幫助家屬們減輕負擔。
依經建會2012年至2060年人口推估資料，預計2020年全國老年人口將達380萬8000人，按新北市人口推估，2020年新北失智症人數將突破5萬1000人。
朱立倫表示，新北市是全國第一個針對失智症患者與其家屬設立專屬資源中心的城市，不僅有編製宣導手冊及臉書專頁，並結合七大醫療體系，提供豐富的資源及設備器材，更重要的是有專管師協助，讓患者家人得到幫助，透過整合聯結與建立產官學研合作，期盼能幫助家屬減輕精神與經費上負擔。
衛生局表示，「憶起玩學堂」是一個推動失智照顧科技的產官學研平台，除了元智大學老人福祉科技中心研發的相關產品外，更積極搜尋並展示市面上最新的失智照顧科技輔具，包括榮獲美國史丹佛設計競賽冠軍、來自台灣女孩姚彥慈設計的Eatwell失智餐具，還有板橋里長研發的失智防走失手環，以及很多嶄新的設計與科技產品。
衛生局長林奇宏表示，學堂內展示的產品看得到、摸得到、買得到，希望家屬在體驗後，能夠挑選合適患者的失智照顧科技，期待導入這些智慧照顧科技，能有效延緩失智病程，提升生活品質及降低照顧成本、減輕家屬照顧負荷，一起為失智症照護盡一份力量。
(中時)
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