恐嚇勒索100元 男子遭判7月刑易科21萬元
賠大了！施姓男子今年6月從雲林縣騎著贓車到彰化縣溪湖鎮，隨機恐嚇楊姓婦人勒索得手100元，隨後只花了85元加油與10元購買飲料就被捕，全案彰化地方法院依《竊盜》、《 恐嚇取財》罪判他7個月有期徒刑，易科罰金折算要罰21萬元。
判決書指出，正值壯年的施男，未婚，平時在果菜市場打零工送菜，每日薪資1000元，但由於入不敷出，心起偷竊歹念，6月1日晨2點多，先是雲林縣西螺鎮偷得1輛機車代步。
6月5日凌晨零時，施男騎著該輛贓車來到溪湖鎮，就在田中央路1處路口遇到楊姓婦人獨自騎車經過，見四下無人，竟攔下楊婦並出言恐嚇「把錢拿出來，如果不拿出來，就拿刀殺你」。楊婦嚇得不敢反抗，於是交出身上僅有的100元，施得逞後逃離現場。
施男100元拿到手，先是花了85元去加油，接著又到超商買了10元的飲料喝，不料，正當帶著所剩的5元準備回家途中，於凌晨4點多就遭到獲報的溪湖警方半路查獲，並移送法辦。
這起恐嚇取財案，扣掉加油的85元，以及發還給受害楊姓婦人的5元，施男實際上只有享受到喝飲料的10元，最後連同《竊盜案》被判決應執行有期徒刑7個月，易科罰金要被重罰21萬元，實在是賠了夫人又折兵。
(中時)
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