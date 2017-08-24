俄設計新一代「非核動力」隱密潛艇

俄國將要在2021年推出自己的絕氣密潛艦，稱為第5代潛艦。圖為沒有絕氣密設備的基洛級。(圖/俄國海軍)

俄羅斯衛星網報導，俄國聯合造船公司(USC)將要設計非核動力的「第五代核潛艇」，採用絕氣推進(AIP)系統，將於2021年完成首艘，應該是拿來取代現役的基洛級。

USC軍事造船副總裁伊果．派諾莫夫(Igor Ponomarev)在俄軍論壇中表示，俄國的新一代非核動力潛艦應該在2021年底之前完成，目前正在一艘試驗艇上測試新式絕氣推進系統。事實上，俄國的基洛級潛艦是一款相當暢銷的柴電潛艇，光是俄國海軍就有幾十艘的基洛級，它也以靜音能力強被稱為「水下黑洞」但是上頭沒有應用AIP技術，所以它一但開啟柴油機就原型畢露了，因此推測這則新聞所說的第5代非核動力潛艇，推測是基洛級的繼承者。

絕氣推進(AIP)系統是指長期間不需氧氣的情況下，也能驅動潛艇的技術。在以往的柴電潛艦，是在水下使用電力，在水面及呼吸管使用柴油引擎，因此水下的電力推進也可以視為一種簡單的AIP，但是僅用充電電池的航速很慢，因此有了許多新的AIP技術。

目前常見的AIP技術有3種，包括自備氧氣的閉式循環柴油機、史特林引擎，以及使用燃料電池的方式。這3種都有國家採用，不過新聞沒有提到俄國的新AIP潛艇用哪一種技術。

俄國海軍最看重的潛艦仍是核動力艦隊。據報導，全新的俄羅斯北方之神級飛彈潛艦和亞攻擊潛艦是未來的水下主力，北方之神級已完成3艘，還有3艘在建造中，最終將會建造8艘，成為俄國的威懾核武主力。

(中時電子報)