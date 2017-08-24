華山彰化3劍客 為挑戰單車環島勤練腳力

華山基金會田中、北斗及埤頭站長陳春程（左起）、劉建忠與張淵傑為挑戰10月的愛老人單車環島之旅，最近都改騎腳踏車練腳力。（鐘武達攝）

劉建忠（左起）、陳春程與張淵傑，號稱華山彰化3劍客。（鐘武達攝）

華山基金會彰化區田中、北斗及埤頭天使站站長陳春程、劉建忠與張淵傑，為了邀請更多人加入愛老人行列，將在10月展開11天的「愛老人自行車環島之旅」，為了完成挑戰，他們最近連上下班也都改騎腳踏車，就是要練腳力。

長期服務失能、失智與失依的獨居長輩，陳春程、劉建忠與張淵傑，都覺得每1次的關懷都有1次的感動，他們想把感動「分享」出去，幾經討論，決定要以走訪全台各地華山天使站的方式來完成，就這樣，敲定了這次「愛老人自行車環島之旅」的挑戰。

為了完成單車環島壯舉，平時都是開車上下班與造訪長輩的3人，有感於自己都是「軟腳蝦」，為此從100天前就展開密集的體能訓練，除了周末到郊區團練，包括上下班、或是造訪獨老，也都改以騎踏車代步。

陳春程說，自行車環島之旅預計10月5日從彰化最南端的西螺大橋北岸出發，逆時針方向前進，預計11天完成全長約1000公里的路程。沿途將到各縣市天使站交流分享，為了節省開銷，也歡迎各地好友認領住宿，他們會利用晚上時間分享從長輩身上獲得的感動。

「我的愛會陪伴你身邊，咱的夢來作伙補乎滿，不願你一個、一個人孤孤單單，乎我陪伴你，陪你過春夏秋冬」。3名年輕人的愛，讓各界感動，田中愛米樂團為此還特地製作1首專屬的愛老人環島之歌《尚水兮彼一天》，支持他們向前行。

(中時)