《時來運轉》運彩報報之籃球 阿根廷以逸待勞 加拿大問鼎美洲盃
亞洲盃籃球賽結束沒多久，緊接而來的是位於美洲的戰線，美洲盃賽事將在台灣時間8/26~9/4進行，本屆共12支球隊參賽，分成ABC三個小組打循環賽，主辦國阿根廷直接晉級四強，剩餘三個名額由每組戰績最優球隊取得。
回顧歷屆成績，自首屆(1980年)創辦以來，美國拿下六面金牌傲視美洲，排在後面的是巴西的四面以及波多黎各的三面，總奪牌數最多的隊伍是本屆的主辦國家阿根廷，目前以2金5銀5銅共12面獎牌領先美洲群雄。
本屆A組球隊有巴西、波多黎各、墨西哥以及哥倫比亞，於FIBA世界排名(除了哥倫比亞沒積分之外)分別是第7、17、19。巴西雖然說世界排名遙遙領先，但本屆派出的陣容多是以國家隊較年輕的二軍出征，反倒是波多黎各精銳盡出以國家隊層級的戰力應戰，在A組以下克上擊敗巴西晉級四強的機會很大。
B組由阿根廷、委內瑞拉、加拿大以及維京群島組成，世界排名分別為第6、15、24以及59，如同首段提到阿根廷已經率先取得四強資格，維京群島志在參加先摒除在外，委、加兩國將爭取一個出線機會，攤開球員名單，加拿大本屆徵召兩名NBA球員喬爾 安東尼(Joel Anthony)、安德魯 尼科爾森(Andrew Nicholson)還有一位NBA發展聯盟的後衛布瑞迪 海斯利浦(Brady Heslip)，如此陣容豈僅晉級四強，根本問鼎冠軍。
C組的參賽球隊是美國、多明尼加、烏拉圭和巴拿馬，分別排名第1、18、26以及33，本組沒有懸念將會是由美國隊晉級，美國隊本屆陣容多為NBA發展聯盟球員，其中最亮眼的是曾為紐約尼克隊效力的中鋒馬歇爾普朗里(Marshall Plumlee)，看好美國與加拿大在美洲盃冠軍賽碰頭。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。