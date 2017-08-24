《時來運轉》運彩報報之籃球 阿根廷以逸待勞 加拿大問鼎美洲盃

本屆美洲盃籃賽，美國隊多為NBA發展聯盟球員，最亮眼的是前尼克中鋒馬歇爾普朗里(左)。(美聯社資料照)

亞洲盃籃球賽結束沒多久，緊接而來的是位於美洲的戰線，美洲盃賽事將在台灣時間8/26~9/4進行，本屆共12支球隊參賽，分成ABC三個小組打循環賽，主辦國阿根廷直接晉級四強，剩餘三個名額由每組戰績最優球隊取得。

回顧歷屆成績，自首屆(1980年)創辦以來，美國拿下六面金牌傲視美洲，排在後面的是巴西的四面以及波多黎各的三面，總奪牌數最多的隊伍是本屆的主辦國家阿根廷，目前以2金5銀5銅共12面獎牌領先美洲群雄。

本屆A組球隊有巴西、波多黎各、墨西哥以及哥倫比亞，於FIBA世界排名(除了哥倫比亞沒積分之外)分別是第7、17、19。巴西雖然說世界排名遙遙領先，但本屆派出的陣容多是以國家隊較年輕的二軍出征，反倒是波多黎各精銳盡出以國家隊層級的戰力應戰，在A組以下克上擊敗巴西晉級四強的機會很大。

B組由阿根廷、委內瑞拉、加拿大以及維京群島組成，世界排名分別為第6、15、24以及59，如同首段提到阿根廷已經率先取得四強資格，維京群島志在參加先摒除在外，委、加兩國將爭取一個出線機會，攤開球員名單，加拿大本屆徵召兩名NBA球員喬爾 安東尼(Joel Anthony)、安德魯 尼科爾森(Andrew Nicholson)還有一位NBA發展聯盟的後衛布瑞迪 海斯利浦(Brady Heslip)，如此陣容豈僅晉級四強，根本問鼎冠軍。

C組的參賽球隊是美國、多明尼加、烏拉圭和巴拿馬，分別排名第1、18、26以及33，本組沒有懸念將會是由美國隊晉級，美國隊本屆陣容多為NBA發展聯盟球員，其中最亮眼的是曾為紐約尼克隊效力的中鋒馬歇爾普朗里(Marshall Plumlee)，看好美國與加拿大在美洲盃冠軍賽碰頭。

(中時電子報)