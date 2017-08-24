授課觀課備課！「校長兼撞鐘」俗諺成真
新課綱108年上路，未來校長也要授課、觀課、備課，「校長兼撞鐘」的俗諺成真！校長們將要重拾教鞭，為重返教育第一線作準備，高雄市教育產業工會對此樂觀其成，但也憂心，未來若因應付評鑑而流於形式，校長授課淪為作秀就失去新課綱的立意。
106學年度高雄市各級學校校長會議24日在高醫大舉行，435位校長與會，長達一天的議程中，教育局特別安排20分鐘的新課綱議程。
面對新課綱的勢不可逆，已有多位校長重返第一線，與教師一起備課、授課、觀課。第一位公開授課並邀觀課的瑞祥高中校長林香吟說，國中高中教師都是專業獨立教學，有著濃厚的個人特色風格，所以，校長授課不是要主導教學，而是營造友善的教師彼此觀摩分享學習的氛圍。
她說，校長授課不能影響學生權益，尤其，不能發生校長上了課後，同科教師還要再重新上一次課的情形。
教育產業工會理事長廖建中對此樂觀其成，認為校長可發揮領頭羊作用，與教師一起面對教育現場。不過，他憂心很多教育政策有評鑑制度，為了評鑑拿高分，很容易流於形式，稍一不慎，校長授課就淪為作秀。
對於新課綱的評價，校長反應兩極，有人說這是政策不可違逆，也有人抱怨校長處理事務繁雜，從校內教師到親師生衝突，還要兼負募集教育資源，連登革熱防疫都要參與，如今工作再添一樁。
不願具名的校長自我調侃：「現在真的是校長兼撞鐘了」、「先民的智慧語錄早已預言了台灣教育會有這一天」。
市長陳菊出席感謝校長及教師辛勞，106年教育局「共享校園，翻轉校園空間」榮獲行政院第九屆政府服務品質獎，這是全國政府機關推動為民服務工作最高殊榮，就是對校長及教師的肯定。
(中時)
關鍵字：校長兼撞鐘
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