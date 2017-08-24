球迷喊中華隊加油！蔡丁貴酸：被洗腦為奴隸而不自知
世大運正如火如荼地舉行，但卻有人因攜帶國旗、喊「台灣隊加油」而被刁難，反被回擊「中華隊加油」，宛如叫陣。自由台灣黨主席蔡丁貴在臉書酸「台灣人民已經被洗腦內化為奴隸而不自知」。
昨日世大運棒球台韓大戰，有人因攜帶國旗，走到哪就被趕到哪，遭到工作人員與球迷的排擠；有人喊著「台灣隊加油」，便被球迷以「中華隊加油」反擊；連希望互相尊重，都還被嗆「沒有什麼互相尊重」。
自由台灣黨主席蔡丁貴卻在臉書反酸，台灣建國後停滯不前的原因，並非中國政府的打壓，也非中華民國流亡政府的殖民，「而是台灣人民已經被洗腦內化為奴隸而不自知」。蔡丁貴抨擊台灣人竟然捍衛流亡政府殖民體制，並重複三次「殖民統治真厲害啊！」
(中時電子報)
文章來源：蔡丁貴臉書
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