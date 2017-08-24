老夫婦駕車摔4樓高邊坡 新埔警消急救援

新竹縣新埔鎮魏姓夫妻駕車突墜入高度約4層樓的山溝中，警、消及當地里民立即前往救援，將2人送醫。（莊旻靜翻攝）

80餘歲的魏姓老先生與妻子24日下午4點30分左右，行經照門地區1處邊坡，突原因不明連車帶人往邊坡下墜，照門派出所員警、新埔消防分隊獲報後，立即前往救援，2人已被送至桃園天成醫院就醫，但疑因驚嚇過度，無法解釋發生什麼事。

魏姓老夫妻住在新埔鎮清水里，24日下午4點30分左右，駕車行經竹155線，突然連人帶車，衝下約4層樓高的邊坡，墜入汶水溪中。警、消獲報後，立即前往查看，並與當地民眾合力救援，老婦人自行從車內爬出，警方也不斷安撫其情緒，夫妻倆目前已前往桃園天成醫院就醫。

(中時)