百變川菜 兩岸學生麻辣掌勺

四川旅遊學院老師李曉（左1）向學生們示範教學。（記者李怡芸攝）

四川旅遊學院老師李曉（左）向台大學生黃享歆講解川菜要領。（記者李怡芸攝）

川台學生共同合作完成川菜烹調小組競賽。（記者李怡芸攝）

學生們的川菜上桌，老師們開始點評。（記者李怡芸攝）

川台學生們在評比後爭相品嘗各組的成果。（記者李怡芸攝）

中國四大菜系之一的川菜，以「麻辣鹹香」聞名。「蜀意我創」川台學生文化創意體驗營的川台學生，24日走訪四川旅遊學院，參觀該校的烹飪與食品實驗管理中心，並由該校教授、國家級裁判李曉現場示範教學，學生們一面體驗了正宗「舌尖上的四川」，一面手忙腳亂地筆記，隨後披上圍裙、戴上廚師帽，實際演練、烹調起麻婆豆腐、宮保雞丁等招牌川菜，並進行分組比賽。

國家級廚師李曉親自示範教學，強調川菜絕非只是辣，川菜風貌應是海納百川、一菜一格、百菜百味。基於去除體內濕氣的前題下，才烹調出香、麻、辣的川式風味。李曉並示範了招牌川菜：魚香里脊、宮保雞丁、麻婆豆腐，從調味到炙鍋、刀法，均細細傳授。

甚少進廚房的川台學生，幾乎都是首次挑戰掌勺川菜，廚房裡一開火，此起彼落的「師傅」聲時不時請求救援，雖是七手八腳、手忙腳亂，但還是順利把作品完成，而後由川菜國家級名師孫晉康擔任裁判長，為學生們的作品進行點評，他指出宮保雞丁應講究要有嬰兒般的光澤，學生們烹調出來的宮保雞丁，多半有成色不足或光澤不夠透、潤的情況，但也某方面來說，成了少油的「改良版」。

李曉點評時也指出，有些組的麻婆豆腐辣椒炒糊，有的是湯汁太少不夠滋潤，有的則是因為選用平盤裝而影響了熱度和油色的表現，但整體而言學生們的川菜挑戰仍是可圈可點。

(旺報)