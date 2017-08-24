戰爭沒盡頭！ 川普阿富汗政策的10大缺失

美軍和阿富汗安全警察在喀布爾東部。(圖/美聯社)

阿富汗戰爭堪稱是美國史上打得最久的戰爭，至今已經長達16年了，美國總統川普曾在競選時表示美國不再當「世界警察」，曾許下了要退出阿富汗的承諾，但在近日公布的阿富汗的新戰略中態度卻大轉彎，表明不會把美軍從阿富汗倉促撤出，甚至還打算增兵4,000人，再加上川普的新政策被批評含糊不清，據《國家利益》報導，這也顯示至少有10項重大缺失恐讓這場軍事行動看不到盡頭。

首先，川普表明美國對阿富汗戰爭的目標就是要獲得勝利，但川普並未表明何謂「勝利」，是直到恐怖組織塔利班（Taliban）或是蓋達組織 （ Al Qaeda）投降，還是讓塔利班在政府獲得一個角色，另外，是在甚麼樣的條件上可以促成這樣的結果，川普都沒有設下明確的目標。

再來，川普表示沒有在設下撤兵的期限，但他也沒有說明為何要增加上千名美軍，看起來他想完成前總統歐巴馬已經部署的14萬軍力所沒能完成的事。

第三，川普會支持阿富汗政府，但他沒有說明要是阿富汗政府持續因為貪腐而失去民心時，美國是否會支持下去，而這個情況也已經長達16年了。

第四，川普聲稱他不能從阿富汗撤兵是因為不能從重複巴馬2011年從伊拉克撤兵的失誤，但事實上，歐巴馬撤兵是因為前總統小布希在2008年簽下的協議，而小布希總統真正錯的不是撤兵，而是以藉口入侵伊拉克，此舉將分散了美軍在阿富汗的資源，使塔利班得以重新組織，再加上入侵伊拉克促生了恐怖組織蓋達組織及伊斯蘭國 （ISIS）。

第五，增兵不能讓阿富汗戰場的情況好轉，反而可能會使情勢惡化，正如德州大學歷史教授奧康諾 （Aaron O’Connell）所說，此舉將演變成不只一個衝突，而是五個衝突。包括普什圖人和其他少數民族已經長達數個世紀的角力、杜蘭尼（Durrani）和嬌濟普什圖族（Ghilzai Pashtun）的鬥爭、進步主義城市派和鄉下宗教保守派的文化衝突、印度和巴基斯坦的冷戰，以及阿富汗和巴基斯坦兩國塔利班之間的緊張關係。

第六，印度和巴基斯坦的衝突也將使川普的的目標難以實現，若是美國要求印度在阿富汗發揮更大的效用，將使繼續促使巴基斯坦很有可能繼續援助阿富汗的塔利班，因為巴基斯坦認為塔利班在阿富汗可以阻止印度在其北部邊界站穩腳跟。另外，美國若是因此切斷對巴基斯坦的援助的話，又會讓巴基斯坦拒絕讓美軍的軍需品從境內通過。

第七，川普宣稱美國要撤兵的話，阿富汗會變成威脅美國國家安全的蓋達組織和伊斯蘭國等恐怖組織的天堂，但他忽略了一個事實是阿富汗的塔利班並沒有支持蓋達組織和伊斯蘭國，再加上美國不能入侵或佔領每一個有恐怖組織的國家，美國對付這些恐怖組織的方法應該跟對付葉門的恐怖組織一樣，利用空中力量或彈道導彈對付他們，而非是送部隊到該國領土。

第八，正如政治學者波森（Barry Posen）指出，川普忽略了一個很重要的事實，那就是美國如果從阿富汗全面撤兵的話，該地區的國家都會站出來解決這個問題，包括俄國、伊朗、巴基斯坦、印度、中國都不希望阿富汗危害區域的穩定。事實上，伊朗也曾提供情報幫助美國打擊阿富汗蓋達組織和塔利班。另外，涵蓋美國、中國、巴基斯坦和阿富汗的四國四方協調小組（Quadrilateral Coordination Group）也正在發揮它的作用。

第九，川普想利用國家軍隊來達他的阿富汗新政策，但事實上他2018財年的預算計畫中，大砍了美國國務院和美國國際開發署（ USAID）的預算，讓他根本無法這樣做。

第十，川普會給軍隊指揮官更多權限來使用致命武器，正如他在葉門和敘利亞的手段，雖然這可能可以讓暫時改善戰場的情況，但也會造成更多平民的傷亡，也會導致更多恐怖主義孳生。

從以上這些缺失來看，川普在短時間內恐怕無法達成他的阿富汗新目標。

(中時電子報)