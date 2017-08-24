第14號颱風「帕卡」 最快明日形成

菲律賓東方的熱帶性低氣壓最快明日成颱，成為今年第14號颱風「帕卡」，氣象局指出，儘管有可能發展成颱風，但評估行進路線是穿過呂宋島後進入南海，直接侵台的機率較低，但本周末南部、恆春半島、東南部和澎湖金門，可能出現長浪，要特別注意。

氣象局預報員張承傳表示，受到該熱帶性低氣壓的外圍雲系影響，明日花東地區會出現短暫陣雨，其它地區則以午後雷陣雨為主，但由於今天整體大氣環境條件利於午後對流發展，明日降雨整體的範圍和雨量會比今天更少。

張承傳說，該熱帶性低氣壓預計會沿著高壓邊緣，穿過呂宋島進入南海，預計下周一就會進入廣東陸地，直接影響台灣的機率並不高。

(中時)