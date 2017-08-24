毒蛋風波蔓延！新增10蛋雞場驗出芬普尼 封存31萬顆蛋

芬普尼毒蛋風波一發不可收拾，今日又新增台中1場、彰化2場、台南5場、高雄2場，共10場牧場新增驗出芬普尼毒蛋，皆超過標準5ppb，加上之前已驗出的彰化縣、南投縣5場，幾乎中部及南部都已淪陷。農委會表示，現已將超標牧場49萬1000多隻雞移動管制，並封存共31萬顆雞蛋。

農委會副主委陳吉仲指出，全台應採驗的蛋雞場共1470場，已全部採完並送驗，檢驗完成的比例約6.5成，其中不合格數為15場，芬普尼的殘留超過標準5ppb，這15件當中，彰化文政畜牧場復驗已經合格，因此目前殘留超標是14場，蛋雞共約49萬1000隻，已移動管制，並封存31萬顆雞蛋，但今日新增的牧場所產的蛋，究竟上市流向何處，現還在追查，確定後會再完整提供。

農委會副主委黃金城表示，最晚明天下午完成所有檢驗，至於驗出芬普尼殘留超標的蛋雞場，之後再復驗，只要檢驗不到芬普尼，就會解除移動管制，受汙染雞蛋則將轉做堆肥，肥料須驗不出芬普尼，才會同意施用於蔬果，未來芬普尼農藥也會列為常態檢驗項目。

防檢局長黃㯖昌指出，農藥上已經不可用於農作物使用含量高達4.95％的芬普尼水懸劑，目前相關單位已經追到販賣者，也在其屏東住處搜尋到證物，瓶子的標籤雖然被撕掉，但調查發現就是已禁用的4.95％芬普尼水懸劑，製造日期在前年9月已前，使用者此農藥者，依《農藥管理法》可罰6萬到30萬，販賣者則有刑事責任，現已移請地檢署偵辦。

外界憂心，蛋農究竟使用芬普尼多久，芬普尼蛋又在市面上流通了多久。

黃金城則坦言，確實不曉得蛋農使用此農藥已經多久。防檢局副局長施泰華則坦言，不僅台灣蛋農沒有藥物可供雞隻使用防治外寄生蟲，國際上也沒有其他藥物可用，歐盟才會爆發芬普尼蛋問題。陳吉仲則強調，如果不是國發生芬普尼問題，台灣也不會針對雞蛋進行芬普尼檢驗，他反問，現在全台蛋雞場的雞蛋都抽驗完後，還有哪一個雞農敢不小心使用芬普尼。

新增案例場如下：

台中市高昇畜牧場 驗出6.4 ppb

彰化縣林樂雞場 驗出15ppb

彰化縣宏名畜牧場 驗出10ppb

台南市錦湖牧場 驗出8.7ppb

台南市沈素貞牧場 驗出7.5ppb

台南市信友畜牧場 驗出7.1ppb

台南市西興牧場 驗出27.2ppb

台南市廣福雞場 驗出23.7ppb

高雄市義順牧場 驗出40ppb

高雄市林東行畜牧場驗出31ppb

(中時)