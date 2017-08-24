大鵬灣自辦市地重劃撤銷 東港居民要縣府公辦
屏東東港大鵬灣自辦市地重劃案因涉及人頭戶，風波不斷，經法院判決定讞，縣府21日公告撤銷重劃案。當地重劃區內多名地主，24日下午到縣府陳情，希望縣府能進行公辦市地重劃，避免當地開發停滯。
屏東縣東港鎮大鵬灣自辦市地重劃案，民國98年由三地開發公司成立籌備會，100年縣府核准，102年定案，開發面積共55公頃，其中私人土地22公頃，地主約有400多人。
不過當地地主質疑，開發公司虛增人頭，強渡關山，還有地上物拆遷及占用公有地抵觸戶等問題，除了組成自救會，也於103年向地方法院提出自訴，法院判決重劃會虛增人頭31人違法，當時居民還到地院門口拉紅布條，感謝法院法官守護司法正義。
事後法院判決定讞，縣府也撤銷重劃案；不過又有多名地主昨日到縣府陳情，希望縣府推動公辦市地重劃，否則土地無法開發，發展也會停滯。
縣府地政處長李吉弘表示，縣府是依法院判決結果撤銷自辦市地重劃，地主若想再重劃，可重組自辦籌備會，若想要公辦，縣府必須重新評估，也要取得一半地主同意，檢視都市計畫後再決定
(中時)
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