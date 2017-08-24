中油董座 經部擬由常務次長楊偉甫暫代

815大停電中油董座陳金德請辭負責，中油董座擬暫由經濟部內部找人，常務次長楊偉甫可能成為代理人選。經濟部代理部長沈榮津表示，要先找一個「顧家」的人，已有推薦人選，建議由經濟部內官員暫代，還在簽報中等行政院核定。

由於經濟部常務次長楊偉甫執掌國應事業，嫻熟台電業務，成為熱門人選，當媒體追問是否為楊偉甫時，沈榮津不願正面回覆，僅表示：「先去暫代啦！還要等院裡核下來。」

另外，外傳工業局代理局長呂正華和技術處代理處長羅達生將扶正，呂正華正式成為工業局長，羅達生成為技術處長。沈榮津表示，正在行政院核定中，行政院核定就會立刻跟外界報告。

(工商)