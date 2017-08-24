八仙牧場毒蛋 食藥署：流向南投、台中中盤商
芬普尼毒蛋風波每日一爆，食藥署今天公布，昨天新增的八仙、飛農兩場兩不合格蛋場，排除飛農牧場為種雞，沒雞蛋，八仙牧場的蛋，分別流向南投7家中盤商，以及台中3家中盤商。
農委會今天更新檢驗結果，不合格件數由5件增至15件，擴及縣市由原先的彰化、南投，新增台中、台南及高雄。複驗合格解除一件維持不變。新增的10件牧場，分布在台中、台南、高雄。
食藥署食品組副組長許朝凱表示，昨天新增的兩家牧場，其中扣除飛農牧場，八仙牧場在通路商部分，截至今天中午十二點前，已經封存6萬9千400顆雞蛋，封存的雞蛋會退回牧場，並進行銷毀。
至於今天再度新增十件不合格的牧場，雞蛋流向還需要調查。許朝凱表示，目前為止，13間牧場(扣除飛農，以及複驗後合格的文政牧場)，總記有47萬隻雞，乘以0.6產蛋率，日產量約為28到30萬顆雞蛋，只要查清後端流向後，通通都會封存。
(中時)
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