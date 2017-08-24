竹塹薪火相傳「尋幽‧探勝」彩墨展 即日起登場

竹塹藝術家薪火相傳「尋幽‧探勝─蔡經綸彩墨薪傳展」即日起於新竹市文化局梅苑畫廊展出。（陳育賢攝）

竹塹藝術家薪火相傳「尋幽‧探勝─蔡經綸彩墨薪傳展」即日起於新竹市文化局梅苑畫廊展出，現場展出70餘幅彩墨山水寫生畫作，工筆細膩，構圖雅致，值得細賞，有興趣的民眾可前往參觀。

市長林智堅指出，高齡80歲的蔡經綸為新竹市美術協會資深會員、五榕畫會創會會長及六章畫會會員，並擔任台灣水墨畫會常務理事、中國國際美協顧問等職。

其作品早年多次入選全國及全省美展、台陽美展，其中作品《秋巖泉韻》曾獲全省公教美展國畫第1名，目前蔡經綸仍以精湛的彩墨繪畫造詣活躍於台灣藝壇。

文化局表示，蔡經綸出生於1938年，就讀新竹中學初級部及新竹高商，畢業後考入彰化銀行，曾任分行經理等職，年輕時即喜愛藝術，從事創作近50年，擅長中國山水畫寫生。

此次展出「寶島采風」系列，包括《漫步護城河》、《太魯閣》、《澎湖舊居》、《基隆嶼》、《玉山》，另外還有「大陸神州遊蹤」系列，主要以中國黃山、雁山、華山及北疆之旅長期寫生為主，整體作品以情寫景，以景抒情，以物寄情。

蔡經綸表示，畫畫是他一生最愉悅的事，其熱愛山水寫生，旅遊之際常以素描畫下輪廓，回來後再深入作畫，有時興起連畫數日也不累，他並希望有機會能多參與在地的藝文團體，一起觀摩傳習，也歡迎喜愛藝術的朋友前來參觀。

(中時)