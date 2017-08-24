原民素人木器創作展 邀民眾一起烤火

阿美族藝術家陳昭興（左2），營造微型部落生活聚會所場景。（許家寧攝）

「mingiro來烤火吧！」展出各式漂流木打造的傳統部落木器。（許家寧攝）

族人過去圍坐在火爐旁，塑膠坐椅壞了，發揮巧思縫補修復。（許家寧攝）

展場散發漂流木的香氣與各種手作藝品的溫度。（許家寧攝）

來自花蓮豐濱鄉港口部落的阿美族藝術家陳昭興，6年前返鄉利用漂流木鑿刻一系列傳統部落木器，數十件作品即日起都將在花蓮縣原住民族文化館展出，展場也重現部落長老晚上圍著爐火，傳遞古老智慧，邀請民眾來一同來體驗「烤火的樂趣」。

名為「mingiro來烤火吧！」展覽，為港口部落的青年藝術家陳昭興，以漂流木作為主要創作素材，以阿美族Mingiro（靠火取暖）文化為靈感，刻劃細膩的木器作品，包括海洋生活文化的「等待漲潮」，走過百年前大港口事件族人逃避清軍追殺的「聖山中的桌椅」系列。

母語名Apo的陳昭興笑稱，開幕的致詞，已經是他一整年說的話，回到部落以後他走過險峻陡峭的阿美族聖山，體會140年前族人大規模逃難至聖山或投靠其他部落，歷經與家人生離死別的心境，用木材原生的型態創作鑿刻出一張張生活作品。

陳昭興的家以前為港口部落的聚會所，經常會有部落青年來家中聚會，圍起圈來開始聚會討論社區事務，青年遇到無法解決的事，每到晚上便將撿拾來的漂流木烤火取暖，向老人家請益，激盪出各種想法，他也盼將過去聚會的情景「原汁原味」重新呈現。

他指出，在原住民部落，不論是在家中亦或是聚會所，經常可以見到族人聚集在一起喝酒聊天，看似單純的烤火取暖，其實透過部落長者傳唱、分享生活智慧與歷史記憶，讓延續阿美族千年來凝聚部落文化的「美」式聚會，成為傳承部落文創重要的發想場域。

(中時)