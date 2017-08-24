露鳥俠逛大街！警：重要器官有遮不違法
台東縣台11線今天出現一名疑似露鳥俠的男子，全裸騎乘機車一路北上，警方獲報後在成功鎮將他攔下，不過男子在生殖器官有用布包起來，經請示檢察官後認定沒有妨礙風化，因此以社會秩序維護法予以告誡後，讓男子離去。
據了解，男子一絲不掛從東河鄉都蘭村一路騎機車北上，沿途許多民眾看到立即報警「台11線有露鳥俠一路北上！」警方在成功鎮順利將男子攔下盤查。
男子在生殖器官有用布包起來，但幾近全裸，因此警方也立即請示檢察官，檢方表示男子妨礙風化需露出生殖器官，因此並未違法，在告誡後就讓他離開。
男子向警方供稱，因為天氣太熱，所以才會穿這樣騎車。
(中時)
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