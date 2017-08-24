藝術進區26日起跑 優人神鼓南區開幕磅礡登場

把藝術搬進偏鄉的藝術進區，過去6年吸引超過14萬人次觀賞。(曹婷婷攝)

連續6年把藝術搬進偏鄉，受到許多市民喜愛的藝術進區開跑囉！8月26日至11月26日連續3個月周末，由23個國內知名表演團隊前往36個行政區戶外演出。本週六的南區開幕場，邀請「優人神鼓」帶來氣勢磅礡的《勇者之劍》。

藝術進區是一個將劇場搬到戶外，將藝術帶到你家的活動，開辦6年來，已突破100多場，吸引超過14萬多人次觀賞，甚至，培養追著活動跑的鐵粉，每年主動詢問並追蹤藝術進區相關訊息，讓承辦的文化局感動。

台南市文化局長葉澤山說，這是一場場屬於全體市民的藝文活動饗宴，而不只是市府團隊文化局投入，還包括各區區公所、學校、社區、廟宇、警察局，每年這個時候都會全力促成一場場藝文盛事圓滿，「從最初安排節目下鄉與市民互動，到現在獲致滿滿感動。」

近年文化局以「在地交陪」為主題，積極推動與地方文化資源結合，今年更以中西、安平、善化、新化、下營與柳營等6區當示範區，在活動當天安排一系列藝文玩樂行程，打造在地生活與藝術活動為主軸的「藝文小旅行」，白天走訪社區藝文特色、晚上觀賞表演。

今年也特別在活動手冊中加入示範區的文化特色介紹與地圖，以及36區的特色紀念章集章區。

另，為延伸文化局與藝文各界相關計畫效益，在節目安排上也納入本市傑出及藝陣特色團隊，提供展演舞台；亦結合兩廳院藝術出走專案與2場企業贊助演出，透過拋磚引玉，將各項資源發揮加乘效益，民眾將可就近或跨區域欣賞多元的藝術展演，讓藝術真正深耕各區。

(中時)